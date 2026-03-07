Beşiktaş paylaştı, Galatasaray'dan cevap geldi. Derbi oynanırken tansiyon fırladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbinin ilk yarısında hakem Ozan Ergün, her iki takım futbolcularına karşın birçok kez sarı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından ise henüz maç oynanırken dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Galatasaray ise devre arasında cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Mücadelenin 28. dakikasında orta alanda yaşanan ikili mücadele sonrası Beşiktaşlı Asllani, Galatasaraylı Sane'nin müdahalesiyle yerde kalmıştı.