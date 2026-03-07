Beşiktaş paylaştı, Galatasaray'dan cevap geldi. Derbi oynanırken tansiyon fırladı
07.03.2026 21:04
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası paylaşım yaptı. Galatasaray'dan ise cevap geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbinin ilk yarısında hakem Ozan Ergün, her iki takım futbolcularına karşın birçok kez sarı kartına başvurdu.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından ise henüz maç oynanırken dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Galatasaray ise devre arasında cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Mücadelenin 28. dakikasında orta alanda yaşanan ikili mücadele sonrası Beşiktaşlı Asllani, Galatasaraylı Sane'nin müdahalesiyle yerde kalmıştı.
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün hakem Ozan Ergün'e itirazda bulunduğu an.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın "Daha ne olması gerekiyor???" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda Leroy Sane'nin Asllani'ye faullü müdahalede bulunduğu pozisyonun videosu yer aldı.
Beşiktaş'ın paylaşımı.
GALATASARAY'DAN PENALTI PAYLAŞIMI
Galatasaray ise karşılaşmanın 21. dakikasında yaşanan pozisyon için penaltı beklentisinin oluştuğu bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Felix Uduokhai'nin müdahalesi sonrası yerde kalmıştı. Hakem Ozan Ergün, devam kararı vermişti.
Galatasaray'ın paylaşımında "Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" ifadeleri ve pozisyonun yer aldığı video bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımı.
İki kulübün de art arda yaptığı paylaşımlar, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.