Beşiktaş-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada (Muhtemel 11)

Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup olmuştu. İşte, Beşiktaş-Pendikspor maçına dair ayrıntılar...



Beşiktaş-Pendikspor maçı bu akşam yapılacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Beşiktaş-Pendikspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.



Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.



Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.



20 MAÇTIR YENİLMİYOR



Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.



Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar