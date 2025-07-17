Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Ole Gunnar Solskjaer çalıştırdığı Beşiktaş dördüncü hazırlık mücadelesinde Petrzalka ile oynayacak. Beşiktaş’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Abraham, Wolfsberger karşısında 45 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi. Petrzalka mücadelesinde gözler İngiliz forvette olacak. Beşiktaş’ta Benfica’dan transfer edilen Orkun Kökçü’nün kadroda olması bekleniyor. Peki Beşiktaş - Peltrzalka maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…



BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında bugün Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.



Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak ve HTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Siyah-beyazlı takım, yurt dışında oynadığı hazırlık maçlarında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş, bir başka Avusturya ekibi Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

