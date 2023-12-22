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Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesinde yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan , sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip maç esnasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'ya sevk edildi.

Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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