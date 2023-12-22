Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip maç esnasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:



"Beşiktaş Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."