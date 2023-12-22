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Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan , çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir."

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