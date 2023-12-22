Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:



"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

