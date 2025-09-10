Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.