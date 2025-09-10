NTV.COM.TR

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla RAMS maçının hazırlıklarını sürdürecek.

