Beşiktaş resmen açıkladı, Önder Özen geri döndü
20.05.2026 16:53
Son Güncelleme: 20.05.2026 16:55
Beşiktaş, Önder Özen için imza töreni düzenledi.
Beşiktaş, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirildiğini açıkladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ÖNDER ÖZEN GERİ DÖNDÜ
Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir.
Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen.
BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI
Önder Özen, Vole'nin Youtube kanalına konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.
Özen, "Beşiktaş'tan dün akşam saatlerinde bir telefon geldi. Bekleyip göreceğiz. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Konuşulur, bir karar çıkar. Aslolan kulüplerdir, şahıslar değil. Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım yüksektir. Saygım ve minnettarlığım da yüksektir. Aslolan Beşiktaş'tır, gerisi teferruattır." dedi.
DAHA ÖNCE DE GÖREV ALMIŞTI
Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Önder Özen, daha önce 2013/14 sezonunda dönemin başkanı Fikret Orman yönetiminde siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevini üstlenmişti.