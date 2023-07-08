Beşiktaş, David Okereke için resmi temaslara başladı

Vincent Aboubakar'ın Afrika Kupası için Ocak ayında Kamerun'a gitme ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, Hücum hattını güçlendirmek istiyor.



Siyah-beyazlılar Cremonose'de forma giyen David Okereke ile resmi temaslara başladı.



Cremonese ile 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis bedeli görüşmeleri yapılıyor.



Nijeryalı forvetin milli takım kadrosuna genelde çağrılmaması Ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası'na gitme ihtimalini düşürüyor.



Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.



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