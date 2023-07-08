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Beşiktaş, David Okereke için resmi temaslara başladı

Beşiktaş, Cremonose'nin Nijeryalı forveti David Okereke ile resmi görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar bonservis konusunda anlaşıp transferi tamamlamak istiyor.

Beşiktaş, David Okereke için resmi temaslara başladı

Vincent Aboubakar'ın Afrika Kupası için Ocak ayında Kamerun'a gitme ihtimalini göz önünde bulunduran , Hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar Cremonose'de forma giyen David Okereke ile resmi temaslara başladı.

Cremonese ile 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis bedeli görüşmeleri yapılıyor.

Nijeryalı forvetin milli takım kadrosuna genelde çağrılmaması Ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası'na gitme ihtimalini düşürüyor.

Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.

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