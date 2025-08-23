Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı açıkladı: Sözleşme ayrıntısı netleşti!
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Yuvana Hoş Geldin Rıdvan Yılmaz
Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
