Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı açıkladı: Sözleşme ayrıntısı netleşti!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Yuvana Hoş Geldin Rıdvan Yılmaz
 
Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı açıkladı: Sözleşme ayrıntısı netleşti! - 1
