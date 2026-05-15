Beşiktaş, Rize deplasmanında. İlk 11'ler
15.05.2026 18:55
Son Güncelleme: 15.05.2026 19:02
Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak.
Beşiktaş sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında kapatıyor. Maç saat 20'de başlayacak.
Beşiktaş'ta Hyeongyu Oh riske edilmemek için kafilede yer almadı.
Güney Koreli futbolcu Trabzonspor maçının ardından kas gruplarında ağrı hissetmişti. Felix Uduokhai de eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli.
Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti.
Rizespor'sa 3 puanlı sistemde ligi ilk kez 8. sırada tamamlamaya çalışacak.