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Beşiktaş, Rize'de farklı kazandı: 0-4

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. 2 gol ve 1 asist üreten Semih Kılıçsoy, maça damga vurdu.

Beşiktaş, Rize'de farklı kazandı: 0-4

, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos da maçı tribünden takip etti.

Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; Semih Kılıçsoy (2), Milot Rashica ve Cenk Tosun'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı. 

SEMİH KILIÇSOY'UN YILDIZI PARLADI

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

Genç forvet, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek galibiyette büyük pay sahibi oldu. 18 yaşındaki Semih, son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asiste ulaştı.

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