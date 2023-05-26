Beşiktaş Romain Saiss ve Valentine Rosier için 5 milyon euro istiyor

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun kadro planması için hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek isimler belirlenirken, Romain Saiss ve Valentine Rosier’in durumu belirsiz.



Faslı stoper için yaz transfer döneminde gelecek olası teklifler öncesi bonservis bedeli belirlendi. Siyah-beyazlılar Saiss için 5 milyon euro talep edecek.



Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rosier de takımda ayrılabilir. Yönetim Fransız sağ bek için de 5 milyon euro bonservis bedeli isteyecek.



Bu sezon 27 maçta forma giyen Rosier, 1 gol attı, 4 asist yaptı. 33 yaşındaki Saiss ise görev yaptığı 26 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.



Devre arasında Nottingham Forest ile anlaşan Saiss, evrakları yetişemediği için transferi gerçekleşmemişti.

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