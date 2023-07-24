Beşiktaş, Romain Saiss'ın ayrılığını duyurdu

Beşiktaş'ın Faslı savunmacısı Romain Saiss'in Al-Sadd takımına transfer olacağı açıklandı.



Siyah-beyazlı ekibin KAP'a yaptığı duyuruda "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



Buna göre Beşiktaş, Romain Saiss'in Al-Sadd transferinden bonuslarla beraber 2.8 milyon euro kazanacak.

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