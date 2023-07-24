Beşiktaş, Romain Saiss'ın ayrılığını duyurdu

Beşiktaş'ın Faslı savunmacısı Romain Saiss'in Al-Sadd takımına transfer olacağı açıklandı.
Siyah-beyazlı ekibin KAP'a yaptığı duyuruda "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Buna göre Beşiktaş, Romain Saiss'in Al-Sadd transferinden bonuslarla beraber 2.8 milyon euro kazanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor
- Beşiktaş