Beşiktaş, sahasında ikinci kez yenildi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2'lik skorla kaybetti.



Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde ikinci kez yenildi.



Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.



Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı Eyüpspor, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi.