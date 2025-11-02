NTV.COM.TR

Beşiktaş, sahasında ikinci kez yenildi

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde ikinci kez mağlup oldu.

Beşiktaş, sahasında ikinci kez yenildi

Trendyol 'in 11. haftasında , sahasında karşılaştığı ’ye 3-2'lik skorla kaybetti.

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde ikinci kez yenildi.

Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı Eyüpspor, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...