Beşiktaş, sahasında ikinci kez yenildi
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde ikinci kez mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2'lik skorla kaybetti.
Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde ikinci kez yenildi.
Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı Eyüpspor, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Beşiktaş
- Fenerbahçe