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Beşiktaş, Salih Özcan'ı resmen açıkladı. Sözleşmesi belli oldu

09.07.2026 20:26

Beşiktaş, Salih Özcan'ı resmen açıkladı. Sözleşmesi belli oldu
Resmi Kurum

Salih Özcan, imza töreni sonrası Beşiktaş formasıyla fotoğraf çektirdi.

NTV - Haber Merkezi
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Transferin hareketli ekibi Beşiktaş, kadrosuna yaptığı bir takviyeyi daha resmen duyurdu.

Süper Lig'de gelecek sezon için şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

 

Transferin hareketli ekibi siyah-beyazlılar; Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Kssoum Outtara ve Nübel'i kadrosuna katmıştı.

 

Beşiktaş, bu transferlerin ardından Salih Özcan'ı da resmen renklerine bağladı.

Resmi Kurum

Beşiktaş, Salih Özcan için imza töreni düzenledi.

SÖZLEŞME SÜRESİ

 

Kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuyla 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

 

Beşiktaş'ın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

 

"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

 

Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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