Beşiktaş, Salih Uçan'ı duyurdu

Beşiktaş sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Siyah beyazlılar transferi, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.



SALİH UÇAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Salih Uçan, 2021-2022 sezonunda Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak Transfer oldu. Milli futbolcu, ilk yılının devre arasında Başakşehir'e kiralandı.



Siyah beyazlılarda 85 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 gol atarken, 14 asist yaptı.