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Beşiktaş, Samsun'da galip: Rıza Çalımbay ikide iki yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, Samsun'da galip: Rıza Çalımbay ikide iki yaptı

, Trendyol 'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin 17. dakikasında kazanılan penaltıyı kaçırdıktan sonra dönen topu ağlarla buluşturan Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Samsunspor ise 8 dakika sonra Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi. 

Sakatlığının ardından maç kadrosuna alınan Aboubakar, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 84. dakikasında Omar Colley skoru 2-1'e getirerek maçın sonucunu belirlemiş oldu.

RIZA ÇALIMBAY İKİDE İKİ YAPTI

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından Samsunspor'u da mağlup etmeyi başardı.

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