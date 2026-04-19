Beşiktaş, Samsun'da mağlup oldu

19.04.2026 15:59

Son Güncelleme: 19.04.2026 19:04

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetti.

 

Samsunspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Samsunspor, 25 yıl sonra iç sahada Beşiktaş'ı yenmiş oldu. 

 

4. sıradaki Beşiktaş bu skorla 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42 yaptı ve 7. sıradaki yerini korudu.
 

Geçen hafta Antalyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta Ndidi ve Kartal Kayra sakatlıkları, Emirhan ise cezası nedeniye forma giyemedi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

19:03
MAÇ SONA ERDİ
18:56
GOL PENALTIDAN GELDİ
Beşiktaş 89. dakikada penaltı kazandı. Asllani'nin vuruşuyla skor 2-1 oldu. Asslani, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
18:32
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta Amir Murillo, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
18:21
SKOR 2-0'A GELDİ
Beşiktaş 5 dakikada içinde ceza sahası dışından peş peşe goller yedi. Samsunspor 55. dakikada Coulibaly'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
18:14
SAMSUN ÖNE GEÇTİ
İkinci yarı golle başladı. Samsunspor 50. dakikada Holse'nin golüyle 1-0 öne geçti.
17:53
İLK YARI SONUCU: 0-0
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
17:39
YARIM SAAT GOLSÜZ GEÇİLDİ
Maçın ilk yarım saati, golsüz ve az pozisyonla geçildi. İlk 30 dakikada kart da çıkmadı.
17:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Samsunspor-Beşiktaş karşılaşması başladı.
16:54
"TAM KADRO OLACAĞIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç önü şu açıklamayı yaptı: "Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Ligde de iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Geçen cumadan beri maç oynamadık bir haftadır antrenman yapıyoruz. Bu hafta da 3 tane maç oynayacağız. İyi hazırlandık maça. Samsunspor deplasmanı her zaman zordur. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Bu maçtan sonra tam kadro olacağız artık kupaya."
15:57
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Cengiz, Olaitan, El Bilal Toure, Oh.
