Beşiktaş, Samsun'da mağlup oldu
19.04.2026 15:59
Son Güncelleme: 19.04.2026 19:04
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetti.
Samsunspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Samsunspor, 25 yıl sonra iç sahada Beşiktaş'ı yenmiş oldu.
4. sıradaki Beşiktaş bu skorla 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42 yaptı ve 7. sıradaki yerini korudu.
Geçen hafta Antalyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta Ndidi ve Kartal Kayra sakatlıkları, Emirhan ise cezası nedeniye forma giyemedi.
