Beşiktaş - Samsunspor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kötü gidişe Yılport Samsunspor karşısında son vermek istiyor.
47 puanlı ve ligdeki son galibiyetini 25 Şubat'ta alabilen Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un galibiyete ihtiyacı var.
Kümede kalma mücadelesi veren konuk Samsunspor ise ateş hattının 6 puan üzerinde yer alıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
18' GOL! Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti.
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