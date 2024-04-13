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Beşiktaş - Samsunspor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş - Samsunspor (Canlı anlatım)

, Trendyol 'de kötü gidişe Yılport Samsunspor karşısında son vermek istiyor. 

47 puanlı ve ligdeki son galibiyetini 25 Şubat'ta alabilen Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un galibiyete ihtiyacı var.

Kümede kalma mücadelesi veren konuk Samsunspor ise ateş hattının 6 puan üzerinde yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

18' GOL! Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti.

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