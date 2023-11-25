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Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda 10 eksik var.

Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında: Muhtemel 11

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Trendyol Süper Lig’de Samsun deplasmanına çıkıyor.

10 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Daniel Amartey, Emrecan Tayyip Talha ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
 
Geride kalan 12 haftada 8 puan toplayan Yılport Samsunspor haftaya 19. sırada girdi. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Fofana forma giyemeyecek.

Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: 

Mert

Rosier-Necip-Colley-Masuaku

Amir-Gedson

Muleka-Chamberlain-Cenk

Aboubakar

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