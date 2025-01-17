Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş ile Reeder Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş-Samsunspor maçına geri sayım başladı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı. İşte, Beşiktaş-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...
BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ve Samsunspor arasındaki mücadele, 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.
BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDA 64. MAÇ
Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.
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