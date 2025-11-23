Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYOR

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.

"Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

SON 3 MAÇTA DA YENEMEDİ

Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini bu akşamki maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.​​​​​​​​​​​​​

Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.