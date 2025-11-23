Beşiktaş-Samsunspor maçında sahaya martı girdi, akıllara Süleyman Seba geldi
23.11.2025 17:32
Beyza Çolak
Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş-Samsunspor maçı öncesi sahaya martı girdi.
Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.
Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.
Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.
Tüpraş Stadyumu'nda zemine inen martının görüntüsü.
AKILLARA SÜLEYMAN SEBA GELDİ
Stadyum zeminine martının girmsiyle birlikte Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'nın sözü akıllara geldi.
Süleyman Seba, "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim." demişti.