Beşiktaş-Samsunspor maçında sahaya martı girdi, akıllara Süleyman Seba geldi

AKILLARA SÜLEYMAN SEBA GELDİ

Stadyum zeminine martının girmsiyle birlikte Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'nın sözü akıllara geldi.

Süleyman Seba, "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim." demişti.