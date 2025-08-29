Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in maçlarının ardından ülke puanında son durum

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir Konferans Ligi'nde sahne aldı. Beşiktaş ve Başakşehir aldıkları yenilgilerle Avrupa'ya veda etti.



Samsunspor ise aldığı beraberlikle ülke puanına katkıda bulundu. Ancak Karadeniz ekibi Avrupa Ligi'nde elenerek Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.



Türkiye'nin 2 takımı Avrupa'ya veda ederken Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor olarak 3 takım yoluna devam edecek. Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya'da 1 takım elenirken 4 takım yoluna devam ediyor.



ÜLKE PUANINDA SON DURUM



1 - İngiltere: 95.005



2 - İtalya: 84.659



3 - İspanya: 78.953



4 - Almanya: 74.687



5 - Fransa: 67.961



6 - Hollanda: 61.865



7 - Portekiz: 57.466



8 - Belçika: 54.950



9 - Türkiye: 43.600



10 - Çekya: 40.300