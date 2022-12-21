Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Şanlıurfaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.



Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MÜCADELE TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK



Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.



Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK



2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.



Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.



Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde bu akşamki mücadelede sahaya çıkabilecek.