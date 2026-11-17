Ocak transfer penceresinde bir orta saha ve bir de stoperle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İngiltere 'den önemli bir iddia geldi.

TEAMtalk'un “özel” mahreciyle verdiği haberde Beşiktaş'ın, sakatlığı yüzünden geçen sezonun büyük bölümünü kaçıran bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde sadece 2 maçta 81 dakika oynayabilen Hollandalı stoper De Ligt'i ara transferde kiralamak istediği duyuruldu.

Manchester United 'da savunma rotasyonunda geri planda kalsa da Beşiktaş'ın De Ligt'i savunmaya lider pozisyonunda düşündüğü belirtildi.

Calvin Bassey'i transfer etmek için hem bütçede hem de kadroda yer açmak istediği vurgulanan Manchester United'ın şartlara bağlı olarak bu oyuncuyu bırakabileceği de açıklandı.

Ayrıca Inter'in de 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgilendiği ancak yaz transferini bekleyeceği ve bu durumun da Beşiktaş'ı bir adım öne çıkardığı vurgulandı.