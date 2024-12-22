Beşiktaş seçime gidiyor: Tarih belli oldu

Beşiktaş, mevcut başkan Hüseyin Yücel ve başkan adayı Serdal Adalı'nın adaylığında seçime gidiyor.

Bugün düzenlenecek olan genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığından dolayı 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da düzenleneceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.



Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.



Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.



Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu



GÜNDEM



1- Açılış,

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

6- Kapanış.



Not: Sicil numarası 49038 (49038 dahil) ve 2023 yılı aidatını varsa cezaları ile birlikte Tüzüğümüzün 15/2 maddesi gereği 11 Aralık 2024 tarihi çalışma saati bitimine kadar yatırmış Üyelerimiz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.

Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecektir."