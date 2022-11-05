Beşiktaş, Şenol Güneş'le çıktığı ilk derbiyi kaybetti

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki rakipleri karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı.



Ligin geride kalan haftalarında Medipol Başakşehir'e yenilen, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray deplasmanından ise puansız döndü.



Mauro Icardi'yle 1-0 öne geçen Galatasaray'a Cenk Tosun'la cevap veren siyah-beyazlı ekip, 59. dakikada Icardi'nin ikinci golüne engel olamadı ve derbiden yenilgiyle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 22 puanda kalırken, Galatasaray puanını 24'e yükselterek siyah-beyazlı rakibinin önüne geçti.



GÜNEŞ MAĞLUBİYETLE TANIŞTI



Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine geçtiğimiz hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçıyla başlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk mağlubiyetini Galatasaray deplasmanında aldı.



Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın aldığı yenilgi, Güneş'in Beşiktaş'ın başında Galatasaray derbilerindeki 4. mağlubiyet oldu.



Derbideki yenilginin ardından Güneş, Beşiktaş'la birlikte 10. kez çıktığı Galatasaray maçlarında 5 kez kazanırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçın ardından Güneş, Galatasaray'a karşı 4. kez kaybetti.



OLİVEİRA'NIN ŞUTUNDA TOP GÜNEŞ'İN KAFASINA ÇARPTI



Karşılaşmanın 9. dakikasında yaşanan bir pozisyonda meşin yuvarlak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına geldi.



Barış Alper Yılmaz ve Gedson Fernandes'in mücadelesinde boşa çıkan topu Sergio Oliveira taca atmak için saha dışına vurdu, sarı-kırmızılı oyuncunun attığı top Beşiktaş yedek kulübesinde ayakta bekleyen Güneş'in kafasına çarptı.



Kısa sürede toparlanan Güneş, takımını kenardan yönetmeye devam etti.



CENK TOSUN DERBİDE DE ATTI



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte on bir kişilik kadroda kendine yer bulmayan başlayan Cenk Tosun, derbiyi de boş geçmedi.



Güneş'in göreve geldikten sonraki ilk maçı olan Ümraniyespor maçında sahaya çıkan ve 2 gol atan Cenk, derbide attığı beraberlik golüyle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.



Valerien Ismael döneminde oyuna sonradan giren Cenk, Güneş dönemi öncesinde sadece Trabzonspor maçında gol kaydetmişti.



BEŞİKTAŞ KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI



Ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında yer alan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da kalesini gole kapatamadı.



Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.



Derbinin ardından Beşiktaş'ın ligde yediği gol sayısı 18 oldu.



BEŞİKTAŞ DERBİDE 2 KAYIP VERDİ



Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, derbinin 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Bir pozisyonun ardından yerde kalan ve oyuna devam edemeyen siyah-beyazlı oyuncu, sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan alındı.



Baldırını tutarak saha kenarına gelen Rosier'in yerine 40. dakikada Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.



Kamp kadrosunda olmasına rağmen maçtan önce sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Arthur Masuaku'nun yerine sol bekte görev yapan Umut Meraş da karşılaşmanın 70. dakikasında da sakatlandı. Siyah-beyazlı oyuncu, yerini Necip Uysal'a bıraktı.



SON DAKİKALAR GERGİN GEÇTİ



Karşılaşmanın uzatma dakikaları çeşitli gerginliklere sahne oldu.



Bir pozisyonda taç kullanmak için topun peşinden giden Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Bingöl'ün top toplayıcıya yaptığı müdahale sonrası Galatasaray kulübesinde yer alan oyuncular, siyah-beyazlı futbolcunun üstüne yürüdü.



Tayfur daha sonra sarı kart görürken, stat hoparlöründen "Tahriklere kapılmayın" diye anons yapıldı.