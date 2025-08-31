NTV.COM.TR

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında: 11'de sürpriz

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk maçında rakip Alanyaspor...

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında: 11'de sürpriz

Konferans Ligi play-off turundaki Lozan yenilgisiyle taşların yerinden oynadığı 'ta yeni bir dönem başlıyor.

Solskjaer'le yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar 'de 'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda, saat 21:30'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Yeni transferler Tiago Djalo ve El Bilal Toure kafilede yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica ile kadro dışı bırakılan Keny Arroyo'nun yanı sıra yeni transfer Rıdvan Yılmaz da Alanya'ya götürülmedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında: 11'de sürpriz - 1

MUHTEMEL 11'LER

: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf, Güven Yalçın, Ui-jo, Sporar.

: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...