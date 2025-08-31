Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında: 11'de sürpriz

Konferans Ligi play-off turundaki Lozan yenilgisiyle taşların yerinden oynadığı Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor.



Solskjaer'le yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak.



Alanya Oba Stadyumu'nda, saat 21:30'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Yeni transferler Tiago Djalo ve El Bilal Toure kafilede yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica ile kadro dışı bırakılan Keny Arroyo'nun yanı sıra yeni transfer Rıdvan Yılmaz da Alanya'ya götürülmedi.

