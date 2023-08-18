Beşiktaş Sergio Ramos ile görüşmeye başladı

Beşiktaş, Sergio Ramos için girişimlere başladı.



Siyah-beyazlılar İspanyol yıldızın menajer ile görüşerek, transfer şartları ile ilgili bilgi aldı.



Paris Saint Germain ile yollarını ayıran 37 yaşındaki oyuncu serbest durumda.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK



Beşiktaş Ramos ile anlaşması halinde bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirebilecek.



İspanyol oyuncu için Galatasaray da girişimlerde bulunuyor.



Suudi Arabistan takımlarında da teklif alan Ramos, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Teklifleri değerlendirecek olan İspanyol stoper, kararını kısa süre içinde verecek.



2005 yılında Sevilla’dan 27 milyon bonservis bedeli ile Real Madrid’de transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 sezon forma giydi



Son 2 yılda Paris Saint Germain’de oynayan Ramos, sözleşmesinin bitiminin ardından Fransız ekibi ile yollarını ayırdı.



İspanya milli takımı ile 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşayan Sergio Ramos, Real Madrid’de 4’ü Şampiyonlar Lig, 5’i İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 22 kupa kazandı.



Geçen sezon Paris Saint Germain ile Fransa Ligi’ni kazanan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, forma giydiği 45 maçta 4 gol, 1 asistlik hücum katkısı sağladı.