Beşiktaş, Samsun'da seri peşinde. İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig 'de Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Dördüncü sıradaki siyah beyazlılar, takip ettiği Trabzonspor'un 9 puan gerisinde.



Geçen hafta Antalyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta Ndidi ve Kartal Kayra sakatlıkları, Emirhan ise cezası nedeniye bugün kadroda olmayacak.



Ev sahibi Samsunspor ise haftaya 39 puanla yedinci basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.

Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.