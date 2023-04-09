Beşiktaş seriye bağladı (Beşiktaş-Giresunspor maç sonucu)

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ikinci kez peş peşe 5 maçı galibiyetle tamamlamayı başaran siyah-beyazlılar, bu süreçte daha önce MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

ABOUBAKAR DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, gollerini Giresunspor karşısında da sürdürdü.



Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren Kamerunlu golcü, transferinin ardından görev aldığı Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını boş geçti.



Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında statü gereği forma giyemeyen Aboubakar, daha sonra oynadığı 5 maçta da üst üste gol sevinci yaşamayı başardı.



MKE Ankaragücü maçıyla gol serisine başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından Giresunspor'u da boş geçmedi.



Aboubakar, 39 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ın galibiyetinde kritik rol oynarken gol sayısını 6'ya yükseltti.

