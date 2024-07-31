Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş, sol beki Serkan Emrecan Terzi'nin Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti.

Siyah-beyazlılar, yapılan MR görüntülemesinde genç oyuncunun sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarına gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın Sakaryaspor’la oynadığı hazırlık maçının 9. dakikasında sol dizinde oluşan rotasyonel yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Serkan Emrecan Terzi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."