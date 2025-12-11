Beşiktaş sezon başında göndermişti, kulübü sözleşmesini erken feshetti! İstanbul'a dönüyor
11.12.2025 18:46
NTV - Haber Merkezi
Bu sezonun başında Beşiktaş'tan Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo, siyah-beyazlılara geri dönüyor.
Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı performans sergileyen ve istikrar arayan Beşiktaş için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ancak bu sezonun başında kiralık olarak Athletico Paranaense'ye gönderdiği Elan Ricardo için çarpıcı bir haber gündeme geldi.
KİRALIK SÖZLEŞMESİ ERKEN FESHEDİLDİ
RTI Esporte'nin haberine göre Brezilya ekibi, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini planlanandan önce feshederek oyuncuyu Beşiktaş'a geri gönderme kararı aldı.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Elan Ricardo.
Haberin devamında Athletico Paranaense'nin, Elan Ricardo'nun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmamasına karar verdiği belirtildi.
Ayrıca genç futbolcunun performansının, opsiyonun kullanılması için yetersiz olduğu aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Athletico Paranaense formasıyla çıktığı 5 maçta 257 dakika süre alırken 1 gol attı.