Beşiktaş sezon başında göndermişti, kulübü sözleşmesini erken feshetti! İstanbul'a dönüyor

Fenerbahçe'den gönderildi, yeni takımında olay oldu! Hocası, "Oynamak istemedi, çok kızdım" diyerek ateş püskürdü

Fenerbahçe'den gönderildi, yeni takımında olay oldu! Hocası, "Oynamak istemedi, çok kızdım" diyerek ateş püskürdü