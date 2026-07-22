Beşiktaş sezonu açıyor. Avrupa Ligi için rakip Midtjylland

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

ITALIANO'NUN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak.

Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

6 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, sezon öncesi gerçekleştirilen Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı.

İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti.

Yurt dışı kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1'lik eşitliği bozamayan Beşiktaş, yine aynı ülke takımlarından Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 6 maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.