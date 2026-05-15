Beşiktaş sezonu beraberlikle kapattı

Beşiktaş sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında bitirdi. Siyah beyazlılar 4 gollü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah beyazlılar bu skorla puanını 60 yaptı ve Süper Lig 'i 4. sırada bitirdi.



Beşiktaş'ta Hyeongyu Oh riske edilmemek için kafilede yer almadı. Güney Koreli futbolcu Trabzonspor maçının ardından kas gruplarında ağrı hissetmişti. Felix Uduokhai de eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinliydi.



5 DEĞİŞİKLİK



Sergen Yalçın ligin 33. haftasında oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Beşiktaşta, Hyeon-gyu Oh sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Tiago Dijalo, Rıdvan Yılmaz, Junior Olaitan ve Vaclav Cerny, kulübede görev bekledi.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Necip Uysal da kadroya alınmadı.

İLK 11'LER



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal Toure, Mustafa.