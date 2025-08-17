Beşiktaş, sezonu Eyüpspor maçıyla açıyor: İlk 11'de sürpriz
Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu açıyor. Siyah-beyazlıların Eyüpspor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
Beşiktaş sezonu Eyüpspor karşısında açıyor. İlk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yeni sezona taraftarı önünde 'Merhaba' diyecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Sezonu Avrupa kupalarındaki eleme maçlarıyla açan Solskjaer'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elendikten sonra UEFA Konferans Ligi'nde St. Particks'i geride bırakarak play-off aşamasına yükseldi.
Beşiktaş'ta St. Patricks maçında yeniden sakatlanan Mustafa Hekimoğlu hariç eksik bulunmuyor.
Sezona yeni teknik direktörü Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor ise ilk maçında Konyaspor'a 4-1 kaybetti. Eflatun-sarılı kulüp, Beşiktaş karşısında kötü başlangıcını unutturmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham.
Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.
