Beşiktaş sezonu beraberlikle kapattı

Haberler - Anadolu Ajansı 21.05.2022 - 21:22 | Son Güncelleme : 21.05.2022 - 21:36
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasındaki Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
57. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında Ahmed Hassan meşin yuvarlağa altı pas önünde kafayla vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.
66. dakikada orta sahada topu kapan Batshuayi ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic gole izin vermedi.
83. dakikada Ghezzal sol taraftan yerden sert bir orta gönderdi. Penaltı noktası bölgesinden Güven Yalçın'ın gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
90. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Batshuayi'nin ön direkteki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.