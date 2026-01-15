Beşiktaş sezonun ikinci devresine kupada başlıyor: Muhtemel 11

15.01.2026 10:15

Beşiktaş sezonun ikinci devresine kupada başlıyor: Muhtemel 11
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'de 2 peşinde. Siyah beyazlılar C Grubu'nda Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş sezonun ikinci devresine kupada başlıyor.

 

C Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen siyah beyazlılar, bugün saat 20:30'da Trendyol 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk edecek.

 

Antalya'daki kampın ardından İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlığı, Ndidi ve Toure ise Afrika Kupası nedeniyke kadroda olmayacak.

 

Konuk ekip Keçiörengücü'nün de grupta 3 puanı bulunuyor.

 

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: 

 

Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Salih, Kartal; Rashica, Cerny, Devrim ve Ahmet.