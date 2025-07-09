Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor: Rakip St. Pölten

Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında 10 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya gelecek.



Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak. Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.



Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.



Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:



10 Temmuz Perşembe:



TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)



13 Temmuz Pazar:



TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)



16 Temmuz Çarşamba:



TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)



17 Temmuz Perşembe:



TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)