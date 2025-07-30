Beşiktaş, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkıyor: Orkun Kökçü belirsizliği

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup olarak, dezavantajlı bir skorla sahadan ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmesi için rakibini en az 3 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. 3 farklı galibiyetlerde Beşiktaş adını bir üst tura yazdıracakken, Beşiktaş’ın 2 farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Shakhtar’ın herhangi bir skorla alacağı galibiyet, beraberlik ve Beşiktaş’ın tek farklı galibiyetlerinde ise üst tura çıkan taraf Ukrayna ekibi olacak.



GEDSON FERNANDES, RUSYA’DA



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in ilk maçta sol açıkta görevlendirdiği Portekizli orta saha oyuncusu, rövanş mücadelesi öncesinde Spartak Moskova’ya transfer oldu. Dün bonservisinin Benfica’daki yüzde 50’lik kısmı için 10 milyon Euro ödenen Gedson Fernandes, Shakhtar ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takımdan ayrıldı. Dün vize işlemlerini yapan Portekizli orta saha, akşam saatlerinde Rusya’nın yolunu tuttu.



ORKUN KÖKÇÜ’NÜN DURUMU SON ANTRENMANDA BELLİ OLACAK



Dizinde ödem bulunan yeni transfer Orkun Kökçü’nün de kritik mücadelede ilk 11’de forma giymeme ihtimali bulunuyor. Yarın karşılaşmanın oynanacağı Reymana Stadyumu’nda son antrenmanını yapacak siyah-beyazlılarda, Orkun Kökçü’nün son durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

