Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına bugün saat 14.00’te salonda yapacakları antrenmanla devam edecek.
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