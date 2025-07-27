Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti.



Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına bugün saat 14.00’te salonda yapacakları antrenmanla devam edecek.