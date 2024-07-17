NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti. Tüm gözler şimdi bu maçta olacak. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapan Beşiktaş, bugün hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti. İşte, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hakkında bilgiler...

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, 17 Temmuz'da yapılacak.

Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...