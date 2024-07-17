Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapan Beşiktaş, bugün hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti. İşte, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hakkında bilgiler...



Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, 17 Temmuz'da yapılacak.



Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.



Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

