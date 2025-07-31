Beşiktaş, Shakhtar karşısında geri dönemedi: Avrupa Ligi'ne veda, Konferans Ligi'nden devam

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşı karşıya geldi.



Polonya'da oynanan müsabaka, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skoru 6-2'ye getiren Ukrayna ekibi bir üst tura yükseldi.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2. dakikada Elias kaydetti. ROTA: KONFERANS LİGİ



Beşiktaş, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi 3. eleme turundan Avrupa macerasına devam edecek. RAKİP BELLİ OLDU



Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi ise St. Patricks oldu. SHAKHTAR 2-0 BEŞİKTAŞ 1' Maç başladı. 5' Shakhtar gole çok yaklaştı... Tobias, çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda kaleci Mert'i de geçti ve dar açıdan vuruşunu yaptı. Felix Uduokhai, çizgiden topu çıkardı. 12' Maalesef top ağlarda... Demir Ege Tıknaz'ın kendi yarı sahasında kaybettiği top sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Kevin, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 16' Demir Ege Tıknaz sarı kart gördü. 21' Beşiktaş gole yaklaştı! Siyah-beyazlılarda Rafa Silva'nın getirdiği top arka direkteki Joao Mario ile buluştu. Ceza sahası içinden vuruşunu yapan Portekizli futbolcunun şutu savunmadan döndü. 45+2' Shakhtar farkı 2'ye çıkardı... Sağ kanattan topla birlikte çizgiye kadar inen Tobias'ın yerden ortasını Elias tamamladı ve skor 2-0'a geldi. İLK YARI SONA ERDİ 46' İkinci yarı başladı. Demir Ege Tıknaz'ın yerine Amir Hadziahmetovic oyuna dahil oldu. 70' Paulista ve Bondar sarı kart gördü. 72' Beşiktaş'ta Kartal Kayra'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı frikik kalecide kaldı.

DÖRT DEĞİŞİKLİK Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.



Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek-Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.



Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.



JURASEK KULÜBEDE



Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.



İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.



KANATLAR DEĞİŞTİ



Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.



Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.



Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.



BAŞKAN, TAKIMI STADYUMA UĞURLADI



Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takıma başarılar dileyerek yolcu etti.



Takımın kaldığı otele gelerek Beşiktaşlı futbolcularla kısa süre vakit geçiren Adalı, takımın otobüse binmesi öncesinde teknik direktör Solskjaer ile görüştü ve oyunculara başarı diledi.



ORKUN RİSKE EDİLMEDİ



Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.



Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Beşiktaşlı taraftarlar Polonya'da oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.



Siyah-beyazlı futbolseverler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de müsabakayı takip etmek için Krakow'a gelerek takımlarına destek verdi.



BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?



Beşiktaş, 4-2'lik yenilginin rövanşında tur atlamak için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Siyah-beyazlıların 2 farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.



Arda Turan'ın takımı ise galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi durumunda tur atlayan taraf olacak.



TUR ATLARSA RAKİBİ...



Beşiktaş, Polonya'dan istediği sonucu alması halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos işe eşleşecek.



ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK



Shakhtar'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlılar,, St. Patrick's-Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İLK 11'LER Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias.



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Kartal Kayra, Demir Ege, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham.