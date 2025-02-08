Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.



54. dakikada Fernandes'in sol kanattan pasında topla buluşan Immobile, ceza alanı içine girdi. Immobile'nin zayıf şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



59. dakikada Mert Günok'un ceza sahası dışından uzaklaştırmak istediği top Simic'in önünde kaldı. Simic boş kaleye vuruşunu yaptı. Emirhan Topçu, kaleye giden topu engeledi.



73. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Mario, topa dokundu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



86. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rasicha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinde Turgunboev tarafından düşürülmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+4. dakikada Mario'nun kullandığı pernaltı atışında top ağlara gitti. 0-2



Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.