Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş taraftarının önünde Sivasspor ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Hafta içi oynanan Avrupa Ligi maçında rakibini 5-1 mağlup eden ve tur atlayan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Beşiktaş, Sivasspor'u da yenerek ligde galibiyetini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.



Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

