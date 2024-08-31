NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde Avrupa maçı nedeniyle 3. haftayı bay geçen Beşiktaş, bu akşam Sivasspor'u yenerek puanını 9'a çıkarmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol 'in 4. haftasında taraftarının önünde ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Hafta içi oynanan Avrupa Ligi maçında rakibini 5-1 mağlup eden ve tur atlayan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Beşiktaş, Sivasspor'u da yenerek ligde galibiyetini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

2 MAÇTAN DA GALİBİYETLE AYRILDI

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden , taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...