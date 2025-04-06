Beşiktaş son 3 maçta yenemediği Kasımpaşa karşısında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.



Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.



Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.



DÖRT OYUNCU EKSİK



Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.



Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.



Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.



BEŞ OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



SON ÜÇ MAÇIN GALİBİ KASIMPAŞA



Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.



"Kara kartal", sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.



İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU



Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek.



Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı.



Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti.



Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.