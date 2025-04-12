Beşiktaş son 5 maçta 3 mağlubiyet yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte Süper Lig’de oynadığı son 5 müsabakada sahadan 3 kez puansız ayrıldı.



Kartal, son 5 haftada oynadığı maçlarda Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir’e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray’a karşı elde etti.