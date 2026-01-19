Beşiktaş son dakika golüyle kazandı, taraftardan tepki
19.01.2026 15:07
Son Güncelleme: 19.01.2026 21:58
Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig'de 2. yarıya galibiyetle başlama hedefiyle sahaya çıktı.
Siyah beyazlılar lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kayserispor'u ağırladı. Tüpraş Stadı'ndaki maçı hakem Ozan Ergün yönetti.
YÖNETİME TEPKİ
Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı, bu skorla siyah beyazlıların zirveyle puan farkı 11'e düştü.
Maçın son anlarında Beşiktaş taraftarı yönetimi istifaya çağırdı. Maç başında da yönetime transfer tepkisi yapıldı.
3 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan son maça göre 3 değişikliğe gitti.
Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.
Maç kadrosunda altyapıdan yetişen 9 futbolcunun bulunduğu Beşiktaş'ta genç futbolcular Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17) Süper Lig'de ilk kez kadroya girdi.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Wilfried Ndidi ile sarı kart cezalısı Tiago Djalo forma giyemedi. Demir Ege Tıknaz da hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva da kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ 1 - KAYSERİSPOR 0
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
27' Maçın ilk sarı kartı Furkan Soyalp'e çıktı
30' Kayseri'de Laszlo Benes de sarı kart gördü
45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi
İKİNCİ DEVRE
51' Beşiktaş'ta sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü. Uduokhai, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek
70' Orkun'un şutuna kaleci Bilal uzandı, köeşeye giden top çizgiden çıktı
90+5' Beşiktaş, El Bilal'in golüyle 1-0 öne geçti
90+6 Maç sona erdi
Dolmabahçe'de ikili mücadele
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.
Beşiktaş'tan maç önü pozu