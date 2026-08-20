Beşiktaş şov yaptı, tur kapısı aralandı. Dolmabahçe'de Kauno Zalgiris'e farklı tarife
20.08.2026 18:53
Son Güncelleme: 20.08.2026 22:13
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i farklı yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Oh, 12. dakikada Murillo ve 60. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
Bu skorun ardından Beşiktaş, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Litvanya'da oynanacak.
UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.