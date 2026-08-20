Beşiktaş şov yaptı, tur kapısı aralandı. Dolmabahçe'de Kauno Zalgiris'e farklı tarife

ITALIANO: "HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Çok önemli bir maç. Buraya kadar iyi geldik, iyi bir iş çıkardık. Kazanmak istiyoruz. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her şeyi yapmaya hazırız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızı da arkamıza alarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."