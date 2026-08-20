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Beşiktaş şov yaptı, tur kapısı aralandı. Dolmabahçe'de Kauno Zalgiris'e farklı tarife

20.08.2026 18:53

Son Güncelleme: 20.08.2026 22:13

Beşiktaş şov yaptı, tur kapısı aralandı. Dolmabahçe'de Kauno Zalgiris'e farklı tarife
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i farklı yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.

 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Oh, 12. dakikada Murillo ve 60. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

 

Bu skorun ardından Beşiktaş, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

 

Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Litvanya'da oynanacak.

21:41
RAKİBİN İSABETLİ ŞUTU YOK
80. Dakika: Karşılaşmada 80 dakika geride kalırken Beşiktaş kalesine henüz isabetli şut gelmedi.
Resmi Kurum
21:19
VLAHOVIC OYUNDA
60. Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Oh'un yerine oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
21:16
ORKUN ATTI, 3 OLDU
59. Dakika: Beşiktaş 3-0 önde. Penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, fileleri sarstı ve skor 3-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:15
PENALTI
57. Dakika: Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Oh, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Anadolu Ajansı
20:47
EMİRHAN GOLE YAKLAŞTI
45+2. Dakika: Beşiktaş 3'e yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına ortasına yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
20:13
FARK 2'YE ÇIKTI
12. Dakika: Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Murillo tek vuruşla tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:07
İLK GOL GELDİ
6. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya kafasıyla vuran Oh, skoru 1-0'a getiren golü attı.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Resmi Kurum
19:42
ITALIANO: "HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Çok önemli bir maç. Buraya kadar iyi geldik, iyi bir iş çıkardık. Kazanmak istiyoruz. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her şeyi yapmaya hazırız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızı da arkamıza alarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."
Anadolu Ajansı
17:13
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh. Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic, yedekler arasında yer alıyor. Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh.
Anadolu Ajansı

UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI

 

Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

 

Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.